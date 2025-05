In piazza San Pietro il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni. Attesi il vicepresidente Usa JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il presidente ucraino Zelensky

Grande emozione a Roma dove Papa Leone XIV terrà oggi la sua messa d’insediamento, anche conosciuta come intronizzazione. Il Santo Padre ha salutato i fedeli dalla Papamobile mentre una Roma blindata ha accolto le 156 delegazioni di ogni parte del mondo e gli oltre 250 mila fedeli attesi a piazza San Pietro per messa d’inizio pontificato di Prevost.

La sala stampa della Santa Sede fa sapere che sono quasi “150mila” fedeli presenti alla messa di inizio Pontificato di Papa Leone XIV.

Sant’Agostino e Leone XIII, le citazioni di Prevost durante omelia

Nella sua omelia nella messa di inizio Pontificato Papa Leone XIV ha citato Sant’Agostino e Papa Leone XIII. Sant’Agostino è stato citato due volte. All’inizio con la frase “Ci hai fatti per te, e il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te” tratta da ‘Le Confessioni’. La seconda citazione arriva da un Discorso: “La Chiesa consta di tutti coloro che sono in concordia con i fratelli e che amano il prossimo”. Per quanto riguarda Leone XIII, Prevost ha citato un passo della ‘Rerum novarum’: “se la carità di Dio, ha detto, ‘prevalesse nel mondo, non cesserebbe subito ogni dissidio e non tornerebbe forse la pace?'”

Papa Leone XIV: “Chiesa apra le braccia al mondo”

“Fratelli, sorelle, questa è l’ora dell’amore. La carità di Dio che ci rende fratelli tra di noi è il cuore del Vangelo e, con il mio predecessore Leone XIII, oggi possiamo chiederci: se questo criterio ‘prevalesse nel mondo, non cesserebbe subito ogni dissidio e non tornerebbe forse la pace? (Rerum novarum, ndr). Con la luce e la forza dello Spirito Santo, costruiamo una Chiesa fondata sull’amore di Dio e segno di unità, una Chiesa missionaria, che apre le braccia al mondo, che annuncia la Parola, che si lascia inquietare dalla storia, e che diventa lievito di concordia per l’umanità. Insieme, come unico popolo, come fratelli tutti, camminiamo incontro a Dio e amiamoci a vicenda tra di noi”. Lo ha detto Papa Leone XIV nell’omelia della messa di inizio Pontificato.

Papa Leone XIV: “Scelto senza alcun merito, vengo a voi come fratello”

“Sono stato scelto senza alcun merito e, con timore e tremore, vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia, camminando con voi sulla via dell’amore di Dio, che ci vuole tutti uniti in un’unica famiglia”. Così Leone XIV aprendo l’omelia della messa di inizio Pontificato. Prevost ha inoltre ripercorso gli ultimi giorni: “In questi ultimi giorni, abbiamo vissuto un tempo particolarmente intenso – ha detto Leone XIV -. La morte di Papa Francesco ha riempito di tristezza il nostro cuore e, in quelle ore difficili, ci siamo sentiti come quelle folle di cui il Vangelo dice che erano ‘come pecore senza pastore’ . Proprio nel giorno di Pasqua, però, abbiamo ricevuto la sua ultima benedizione e, nella luce della Risurrezione, abbiamo affrontato questo momento nella certezza che il Signore non abbandona mai il suo popolo, lo raduna quando è disperso e ‘lo custodisce come un pastore il suo gregge’. In questo spirito di fede, il Collegio dei Cardinali si è riunito per il Conclave; arrivando da storie e strade diverse, abbiamo posto nelle mani di Dio il desiderio di eleggere il nuovo successore di Pietro, il Vescovo di Roma, un pastore capace di custodire il ricco patrimonio della fede cristiana e, al contempo, di gettare lo sguardo lontano, per andare incontro alle domande, alle inquietudini e alle sfide di oggi. Accompagnati dalla vostra preghiera, abbiamo avvertito l’opera dello Spirito Santo, che ha saputo accordare i diversi strumenti musicali, facendo vibrare le corde del nostro cuore in un’unica melodia”.

Applauso fedeli a ricordo Bergoglio

Applauso dei fedeli presenti in Piazza San Pietro durante l’omelia della messa di inizio Pontificato di Leone XIV nel momento in cui il Pontefice ha ricordato Papa Francesco.

Papa Leone XIV: “Ho cuore colmo di gratitudine”

“Saluto tutti voi con il cuore colmo di gratitudine, all’inizio del ministero che mi è stato affidato”. Così Leone XIV aprendo l’omelia della messa di inizio Pontificato. Il Pontefice ha citato Sant’Agostino: “Ci hai fatti per te, [Signore,] e il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te”, un brano tratto dall’opera più nota del Santo, padre dell’ordine di Prevost, ‘Le Confessioni’.

Papa Leone XIV riceve Pallio e Anello del Pescatore

Papa Leone XIV riceve il Pallio e l’Anello del Pescatore. Il Pallio è stato imposto al Papa dal cardinale Mario Zenari. L’Anello del Pescatore è stato invece infilato dal cardinale Luis Antonio Tagle. L’orazione è stata tenuta dal cardinale Fridolin Ambongo Besungu in rappresentanza di tutti i continenti.

Bandiera palestinese in piazza San Pietro, foto con fedeli

Due ragazzi hanno portato una bandiera palestinese in piazza San Pietro, durante la cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV. I ragazzi sono stati fermati da diverse persone in piazza che hanno chiesto di poter scattare una foto insieme con la basilica sullo sfondo.

Papa Leone XIV compie rito benedizione e aspersione dell’acqua

Papa Leone XIV ha compiuto il rito della benedizione e dell’aspersione dell’acqua.

In volo i droni della polizia per controlli silenziosi dall’alto

Controlli anche in aria sull’afflusso dei fedeli dalle prime ore di questa mattina in tutta l’area del Vaticano in occasione della cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV. A garantire la continuità degli occhi della Questura di Roma, tra le superfici stradali e lo spazio sovrastante e su tutte le direttrici di afflusso, sono stati i droni della Polizia di Stato in volo silenzioso.

Grazie alla visuale dall’alto, assicurata in modo discreto dei dispositivi di nuova generazione in dotazione alla Questura di Roma, si registra ancora adesso un costante e graduale afflusso che sta impegnando tutto il dispositivo di sicurezza e gli spazi di agibilità urbani che gravitano intorno a Piazza San Pietro. Lo si apprende dalla questura di Roma.

Al via Messa inizio Pontificato Leone XIV

Al via la messa di inizio Pontificato di Papa Leone XIV. Dopo essersi recato sul Sepolcro di San Pietro il Pontefice è risalito in Basilica. Qui ha avuto inizio la processione verso il sagrato di Piazza San Pietro dove celebrerà l’Eucaristia.

Leone XIV scende al Sepolcro di San Pietro

Papa Leone XIV è sceso nel sepolcro di San Pietro. Prevost ha incensato la tomba e ha sostato in preghiera. Con lui i Patriarchi delle Chiese Orientali. Qui il Papa ha trovato il Pallio e l’Anello del Pescatore che sono stati presi dai diaconi presenti insieme al Libro dei Vangeli. Dopo pochi minuti il Papa è risalito in Basilica.

Zelensky saluta Mattarella e abbraccia Meloni all’arrivo

Arrivando sul sagrato di Piazza San Pietro per la messa di inizio Pontificato di Papa Leone XIV il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha salutato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è andato ad abbracciare la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Rabbino Di Segni in San Pietro per messa inizio Pontificato

Il rabbino capo della Comunità ebraica di Roma, Riccardo Di Segni, è giunto in Piazza San Pietro per partecipare alla messa di inizio Pontificato di Leone XIV. Presente anche il presidente della Comunità Ebraica di Roma Victor Fadlun.

Vice presidente Usa Vance arrivato a San Pietro

Il vice presidente Usa, J. D. Vance, è arrivato in piazza San Pietro per assistere alla messa d’inizio pontificato di Papa Leone XIV, scortato dalle autorità americane e dal reparto scorte della questura di Roma.

Meloni arrivata in piazza San Pietro

Anche Giorgia Meloni è arrivata in piazza San Pietro per la cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV. Oltre alla premier sono arrivati in piazza anche i Reali di Spagna e la delegazione dell’Unione Europea.

Tra folla di fedeli per primo giro in papamobile anche alcuni runner

Folla di fedeli oceanica quella che ha riempito piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino a piazza Pia, in occasione del primo giro ufficiale di Papa Leone XIV sulla papamobile nel giorno della cerimonia dell’intronizzazione. In mezzo alle centinaia di migliaia di fedeli anche alcuni sportivi che hanno curiosamente scelto Città del Vaticano come percorso per il proprio jogging mattutino.

Terminato giro in Papamobile, 20 minuti tra folla per Leone XIV

È terminato, dopo circa 20 minuti il primo giro sulla Papamobile di Papa Leone XIV. Nel suo percorso il Papa ha salutato i fedeli e ha incontrato tante bandiere tra cui quella dell’Ucraina. Il Pontefice ha fatto fermare la Papamobile per benedire dei bambini e ora si prepara per l’inizio della Messa.

Mattarella e Macron arrivati in San Pietro

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in piazza San Pietro per la cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV. Il capo dello Stato guida la delegazione italiana. Arrivato in San Pietro anche il presidente francese Emmanuel Macron.

Iniziato primo giro in Papamobile per Papa Leone XIV

Alle 9.04 del 18 maggio 2025 Papa Leone XIV ha iniziato il suo primo giro sulla Papamobile in Piazza San Pietro. Prevost saluta i fedeli presenti che lo acclamano e lo applaudono. Sullo sfondo il suono delle campane a festa della Basilica.

Aperti varchi in San Pietro, già 10mila in piazza

Sono stati aperti poco prima delle 6 tutti i varchi di pre filtraggio per consentire ai fedeli, già arrivati nelle prime ore della mattina, di fare ingresso nell’area riservata allestita intorno a Piazza San Pietro in occasione della cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV. Dall’apertura sino ad ora, sono decine di migliaia i pellegrini che stanno già animando l’aria vaticana e oltre 10.000 le persone che hanno già fatto accesso all’interno di Piazza San Pietro. Tutto il dispositivo, così come pianificato all’esito degli indirizzi dettati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nonché in occasione dei Tavoli tecnici tenuti dal Questore di Roma, sta assicurando l’approdo in condizioni di accoglienza per il numeroso pubblico che attenderà il primo cammino del nuovo Pontefice all’esterno del perimetro di Piazza San Pietro. Già operativo dalle prime ore di questa mattina, anche il corridoio tracciato per le vie del centro storico per garantire l’arrivo in sicurezza delle delegazioni estere che prenderanno parte alla cerimonia. Lo si apprende dalla sala gestioni grandi eventi della questura di Roma.

#Peace is built in the heart and from the heart, by eliminating pride and vindictiveness. Let us carefully choose our words, for words too, not only weapons, can wound and even kill. — Pope Leo XIV (@Pontifex) May 16, 2025

