Il 13 maggio 1981 il turco Ali Ağca sparò a Giovanni Paolo II

Il 13 maggio 1981 ci fu un attentato al Papa Giovanni Paolo II. A sparare a San Pietro, in Vaticano, Mehmet Ali Ağca, un killer professionista turco, che esplose contro Wojtyla due colpi di pistola ferendolo gravemente. Il sicario fu arrestato e condannato all’ergastolo.

Il Papa fu operato per ore al Policlinico Gemelli e solo successivamente fu dichiarato che era stato salvato. Sulle ragioni del tentativo di uccidere il Pontefice sono state fatte tantissime congetture ma la verità non è mai stata accertata con chiarezza assoluta.

Il ruolo di Papa Giovanni Paolo II, citato anche da Leone XIV

Il neo Papa Leone XIV ha citato per due volte San Giovanni Paolo II nel corso del suo primo Regina Caeli. La prima citazione è il ‘Non abbiate paura’ indirizzato ai giovani, che richiama il ‘Non abbiate paura’ pronunciato da Wojtyla nella sua messa di inizio pontificato nel 1978. Da sottolineare che Leone XIV terrà la sua messa di inizio pontificato il 18 maggio, giorno di nascita di San Giovanni Paolo II. La seconda citazione è ‘Mai più la guerra’, che richiama l’appello fatto dal Papa polacco prima della seconda guerra del Golfo, nel 2003.

Queste parole erano state pronunciate anche da Paolo VI il 4 ottobre 1965, in occasione del ventennale della fondazione delle Nazioni Unite e in coincidenza con il giorno di San Francesco d’Assisi. Infine, per Prevost una citazione di Papa Francesco quando ha fatto riferimento alla “Terza guerra mondiale a pezzi”.

Le parole che hanno segnato il pontificato di Wojtyla

“Corrigerete”, Papaboys, Tv, Record. Sono alcune delle parole che hanno segnato il pontificato di Giovanni Paolo II, Karol Wojtyla, morto alle 21:37 del 2 aprile 2005. Sono passati 20 anni da quel momento che ha segnato la fine di uno dei pontificati più lunghi della storia della Chiesa e di un magistero che ha cambiato il mondo ma, a due decenni di distanza dal decesso del Papa acclamato “Santo Subito”, l’impronta delle parole e dei gesti delle sue parole è ancora viva. San Giovanni Paolo II è stato il Pontefice dei record, l’uomo che ha traghettato la Chiesa nel 2000 e nel nuovo millennio.

I funerali di Wojtyla

Sono stati più di tre milioni i pellegrini che hanno raggiunto Roma fra il 2 e l’8 aprile 2005, fra il giorno in cui è morto Papa Giovanni Paolo II e quello in cui hanno avuto luogo i suoi funerali.

I funerali sono stati officiati dal cardinale Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedetto XVI. A Roma, in Piazza San Pietro, ci sono capi di Stato e di governo, rappresentanti anche di altre religioni accanto a gente comune, per l’ultimo saluto a Giovanni Paolo II “il Grande”.

