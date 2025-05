Prevost in visita presso la Curia Generalizia degli Agostiniani a Roma

(LaPresse) Visita a sorpresa di Papa Leone XIV ai membri dell’ordine religioso agostiniano. Prevost si è recato, martedì 13 maggio, presso la Curia Generalizia degli Agostiniani in via Paolo VI a Roma per la Santa Messa delle 12 e per il pranzo. Robert Prevost è stato eletto due volte superiore dell’ordine, fondato nel XIII secolo come comunità di frati “mendicanti”. Leone XIV ha affermato di essere un “figlio di Sant’Agostino” sin dalla sua elezione l’8 maggio scorso. “Una grande sorpresa, lui ti mette sempre a tuo agio, ci ha fatto sentire fratelli anche adesso che è Papa”, ha dichiarato Padre Gabriele Pedicino, Priore della Provincia d’Italia degli Agostiniani, presente all’incontro.

