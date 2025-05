Le parole dei fortunati che hanno assistito all'omaggio del Pontefice a Papa Francesco

Gioia e sorpresa: sono le emozioni dei fedeli che hanno assistito sabato alla visita improvvisata di Papa Leone XIV nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, dove il nuovo Pontefice ha reso omaggio alla tomba del suo predecessore Francesco. “Eravamo all’entrata, abbiamo sentito i fischi e le urla e siamo subito accorsi. Quando è uscito dalla porta laterale abbiamo avuto un brivido, un’emozione assurda“, dice a LaPresse una ragazza che è venuta a Roma dalla Calabria per il Giubileo delle Bande ed è riuscita a stringere la mano al Santo Padre. Un altro fedele racconta: “L’ho visto passare in macchina e sono corso qua per vederlo. Sono qui a Roma per un solo giorno e sono anche riuscito a vedere il Papa“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata