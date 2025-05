Copyright Vatican Media

Il nuovo Pontefice è molto devoto alla Madonna del buon Consiglio

Visita a sorpresa di Papa Leone XIV alla Basilica Santuario della Madonna del buon Consiglio a Genazzano, a una trentina di chilometri da Roma.

Robert Francis Prevost è molto devoto alla Madonna del buon Consiglio: lo scorso 25 aprile l’allora cardinale celebrò la messa nel Santuario mariano di Genazzano, in occasione della Festa della ‘Venuta’ della Madre del Buon Consiglio.

Le parole di Papa Leone XIV ai cardinali

Il nuovo Pontefice, inoltre, questa mattina ha parlato ai cardinali invitandoli a raccogliere la “preziosa eredità” lasciata da Papa Francesco e ad aiutarlo in un “giogo chiaramente di gran lunga superiore alle mie forze”.

Papa Leone XIV a Genazzano: “Qui per ribadire fiducia in Madre Buon Consiglio”

“Ho voluto tanto venire qui in questi primi giorni del nuovo Ministero che la Chiesa mi ha consegnato, per portare avanti questa missione come Successore di Pietro”. Sono le parole di Papa Leone XIV arrivato a sorpresa in visita al Santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano, alle porte di Roma. Il Papa, fa sapere la Santa Sede, si è rivolto a quanti erano in chiesa, salutando loro e il popolo di Genazzano riunito all’esterno.

Ricordando la visita fatta dopo l’elezione a Priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino, e la scelta di “offrire la vita alla Chiesa”, il Papa ha ribadito la sua “fiducia nella Madre del Buon Consiglio”, compagnia di “luce, saggezza” con le parole rivolte da Maria ai servitori nel giorno delle Nozze di Cana, riferite nel Vangelo di Giovanni: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”.

Dopo un’accoglienza festosa da parte di alcune centinaia di persone raccolte sulla piazza davanti al Santuario, il Papa è entrato in chiesa, dove ha salutato i religiosi e si è fermato in preghiera, prima davanti all’altare e poi di fronte all’immagine della Vergine, dove con i presenti ha recitato la preghiera di Giovanni Paolo II alla Madre del Buon Consiglio. Al termine, dopo la recita dell’Ave Maria e il canto del Salve Regina, il Papa si è rivolto a quanti erano in chiesa, salutando loro e il popolo di Genazzano riunito all’esterno. Insieme alla comunità il Papa ha poi raggiunto una sala interna per un incontro privato.

Al termine della visita – fanno sapere ancora dalla Sala Stampa – il Papa si è affacciato dal portale della Basilica e, salutando i presenti, ha rivolto loro alcune parole, esprimendo la gioia di essere potuto venire a pregare la Madre del Buon Consiglio, “un dono così grande” per il popolo di Genazzano, da cui deriva anche una grande responsabilità: “come la Madre mai abbandona i suoi figli, voi dovete essere anche fedeli alla Madre”. Il Papa ha salutato i giovani, e i giovani di cuore – “Siamo tutti!”, ha detto – e ha evocato lo spirito di entusiasmo con cui seguire Gesù, secondo l’esempio di Maria. Infine, prima di lasciare il Santuario, ha benedetto i presenti.

Il Papa a Santa Maria Maggiore per la visita alla tomba di Francesco

Al ritorno da Genazzano, Papa Leone XIV è andato alla Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare davanti all’icona di Maria Salus Populi Romani e alla tomba di Papa Francesco, lì sepolto. Il Pontefice prenderà possesso della basilica papale il 25 maggio.

