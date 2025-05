Il Pontefice è andato alla Basilica Santuario della Madonna del Buon Consiglio

Le immagini della visita a sorpresa di Papa Leone XIV alla Basilica Santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano, a una trentina di chilometri da Roma. Il Pontefice, molto devoto alla Madonna del buon Consiglio, lo scorso 25 aprile, quando era ancora cardinale, aveva celebrato messa nel Santuario mariano in occasione della Festa della ‘Venuta’ della Madre del Buon Consiglio. Il santuario, retto dai religiosi dell’Ordine di Sant’Agostino, custodisce un’antica immagine della Vergine, cara all’Ordine e alla memoria di Leone XIII. Il video della visita è stato diffuso dal canale Tv2000. Dopo un’accoglienza festosa da parte di alcune centinaia di persone raccolte sulla piazza davanti al Santuario, il Papa è entrato in chiesa, dove ha salutato i religiosi e si è fermato in preghiera, prima davanti all’altare e poi di fronte all’immagine della Vergine, dove con i presenti ha recitato la preghiera di Giovanni Paolo II alla Madre del Buon Consiglio. Al termine, dopo la recita dell’Ave Maria e il canto del Salve Regina, il Papa si è rivolto a quanti erano in chiesa, salutando loro e il popolo di Genazzano riunito all’esterno. Insieme alla comunità il Papa ha poi raggiunto una sala interna per un incontro privato. “Sono molto contento di poter essere qui con voi. Voi avete un dono così grande con la presenza della Madonna del Buon Consiglio, però vuol dire che avete anche una grande responsabilità. Come la madre che non abbandona mai i suoi figli, voi dovete essere fedeli alla madre del Buon Consiglio”, le parole del Pontefice fuori dal Santuario.

