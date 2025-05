Le parole di Anthony Banks fuori dal Collegio Internazionale di Santa Monica

“Se il Papa sarà capace di parlare con Trump? Lo dico in inglese: antidote per Trump. Sarà un antidoto per Trump? Sì”. Risponde così il padre agostiniano Anthony Banks, australiano, fuori dal Collegio Internazionale di Santa Monica, a due passi dal Vaticano, dove Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV, studiò e fu ordinato sacerdote il 19 giugno del 1982. “È un uomo con considerazione della situazione politica”, continua Banks.

