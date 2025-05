Dal presidente Usa ai vertici Ue fino a Putin: i messaggi dei leader mondiali al nuovo Pontefice

Il mondo saluta il Papa Leone XIV. Robert Francis Prevost è stato eletto al quarto scrutinio del Conclave 2025, come annunciato dalla fumata bianca del comignolo della Cappella Sistina avvenuta poco dopo le 18 di giovedì 8 maggio. Tra i primi a commentare l’elezione del nuovo Pontefice, il primo americano della storia, è stato Donald Trump.

“Congratulazioni al Cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa. È un grande onore sapere che è il primo Papa americano. Che emozione, e che grande onore per il nostro Paese. Non vedo l’ora di incontrare Papa Leone XIV. Sarà un momento davvero significativo”, ha scritto sul social Truth il presidente degli Stati Uniti.

Vertici Ue: “Fiduciosi userà sua voce per impegno pace e valori”

“Ci congratuliamo sinceramente con Sua Santità Leone XIV per la sua elezione a Papa e capo della Chiesa Cattolica. Milioni di europei traggono quotidianamente ispirazione dal costante impegno della Chiesa per la pace, la dignità umana e la comprensione reciproca tra le nazioni. Siamo fiduciosi che Papa Leone XIV userà la sua voce sulla scena mondiale per promuovere questi valori condivisi e incoraggiare l’unità nella ricerca di un mondo più giusto e compassionevole”. Lo scrivono i presidenti della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del Consiglio europeo, Antonio Costa, commentando l’elezione di Papa Leone XIV a capo della Chiesa Cattolica

Le congratulazioni del cancelliere tedesco Merz

Anche il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha espresso in una lettera le sue congratulazioni al nuovo Pontefice, Papa Leone XIV. “Santità, mi congratulo sentitamente con Lei per la sua elezione a capo della Chiesa cattolica. Attraverso il vostro ministero, date speranza e guida a milioni di credenti in tutto il mondo in questi tempi di grandi sfide. Per molte persone Lei è un’ancora di giustizia e riconciliazione. In Germania la gente attende con fiducia e aspettative positive il Suo pontificato. Vi auguro forza, salute e la benedizione di Dio per i compiti che vi attendono”, ha scritto Merz.

Zelensky a Leone XIV: “Auspichiamo sostegno Vaticano per giustizia e pace”

Tra i primi a congratularsi anche il presidente ucraino Zelensky. “Congratulazioni a Sua Santità Papa Leone XIV in occasione della sua elezione alla Sede di San Pietro e dell’inizio del suo pontificato. L’Ucraina apprezza profondamente la posizione coerente della Santa Sede nel sostenere il diritto internazionale, condannare l’aggressione militare della Federazione Russa contro l’Ucraina e proteggere i diritti dei civili innocenti. In questo momento decisivo per il nostro Paese, auspichiamo il continuo sostegno morale e spirituale del Vaticano negli sforzi dell’Ucraina per ristabilire la giustizia e raggiungere una pace duratura”, ha scritto su X Zelensky. “Auguro a Sua Santità Leone XIV saggezza, ispirazione e forza, sia spirituale che fisica, nello svolgimento della sua nobile missione”, ha aggiunto.

Anche Putin si è affrettato a congratularsi con Papa Leone XIV. Secondo quanto riferiscono le agenzie russe il presidente russo si è detto “fiducioso che il dialogo costruttivo e l’interazione tra la Federazione Russa e il Vaticano continueranno a svilupparsi”.

La reazione di Israle all’elezione di Papa Leone XIV

Il presidente di Israele Isaac Herzog si è congratulato con Papa Leone XIV per la sua elezione a nuovo capo della Chiesa cattolica. Herzog, sottolineando di inviare “i più calorosi auguri dalla Città Santa di Gerusalemme”, ha affermato di non vedere l’ora di “rafforzare le relazioni tra Israele e la Santa Sede e di rafforzare l’amicizia tra ebrei e cristiani in Terra Santa e in tutto il mondo”. “Che il suo papato sia un’occasione per costruire ponti e comprensione tra tutte le fedi e i popoli. Che possiamo assistere al ritorno immediato e sicuro degli ostaggi ancora detenuti a Gaza e a una nuova era di pace nella nostra regione e in tutto il mondo”, ha aggiunto Herzog.

Macron: “Pontificato Leone XIV sia segno di pace e speranza”

“Un momento storico per la Chiesa cattolica e i suoi milioni di fedeli. A Papa Leone XIV e a tutti i cattolici in Francia e nel mondo, rivolgo un messaggio di fraternità. In questo 8 maggio, possa questo nuovo pontificato essere un segno di pace e speranza”. Lo scrive su X il presidente francese, Emmanuel Macron.

