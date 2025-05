Le parole del religioso di Capriate San Gervasio a LaPresse

“Ieri non l’ho sentito, impossibile, ma l’ultima volta che l’ho sentito ho scherzato con lui sul fatto che poteva essere eletto. Allora lui mi ha risposto ‘Prega perché qui non so come va a finire’”. Lo racconta a LaPresse padre Giovanni Lenzi, amico di Papa Leone XIV, ritratto con lui in una celebre fotografia scattata alla Minitalia, davanti alla riproduzione della Basilica di San Pietro. “Eravamo amici perché studiavamo nello stesso collegio a Roma. In quella foto siamo nel mio paese, a Capriate San Gervasio, era stata costruita da poco e l’ho portato lì”, ricorda ancora Lenzi. In un altro scatto che li ritrae giovanissimi, nei primi anni Ottanta accanto a Giovanni Paolo II, “io ero chierichetto, lui invece concelebrava perché era già sacerdote”. “Studiavamo insieme e abbiamo continuato a essere amici anche dopo la fine degli studi, restando entrambi a Roma con incarichi diversi. Per noi era normale vederci: se dovevamo andare al cinema ci andavamo, veniva a casa mia, ci facevamo i nostri giri”.

