Il cardinale di Chicago è stato eletto Papa l'8 maggio 2025

10 foto per raccontare Papa Leone XIV: da quella in bianco e nero da studente a quelle più istituzionali a quelle che raccontano il personale “cursus honorum” ecclesiastico del prelato di Chicago. Gli incontri con i papi, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, quest’ultimo quello che lo eleverà al rango di cardinale. Poi l’elezione al soglio petrino con il discorso in San Pietro non più come Robert Francis Prevost ma come Leone XIV. E poi venerdì 9 maggio la prima uscita pubblica da Pontefice. Ma non mancano le sorprese: nelle scorse ore è spuntata anche una rara fotografia degli anni ’70 con Papa Leone XIV in visita a Minitalia, parco tematico dove oggi sorge il parco di divertimento Leolandia, ritratto davanti alla riproduzione di Piazza San Pietro insieme a Padre Lenzi di Capriate.

