Dai social anche uno scatto degli anni '70 con Giovanni Paolo II

Spunta una rara fotografia degli anni ’70 con Papa Leone XIV in visita a Minitalia, parco tematico dove oggi sorge il parco di divertimento Leolandia, ritratto davanti alla riproduzione di Piazza San Pietro insieme a Padre Lenzi di Capriate. La foto, ripresa dal gruppo Facebook del Santuario di Santa Rita di Milano, e pubblicata dallo stesso Padre Lenzi, amico di Robert Francis Prevost, è il ricordo di una giornata trascorsa a Capriate, pochi anni dopo l’apertura del parco a tema. “Un’immagine significativa, che testimonia lo stretto legame di Papa Leone XIV con l’Italia ed un momento inaspettato della storia del parco, oggi motivo di orgoglio e commozione per Leolandia”, commentano dal parco.

Papa Leone XIV, un giovane Prevost con Giovanni Paolo II

Sempre sulla pagina Facebook del Santuario di Santa Rita di Milano viene rivelata un’altra foto, destinata a diventare iconica, di un giovane Prevost, allora diacono, nel giorno in cui diventa sacerdote, in Vaticano, con Papa Giovanni Paolo II. Ma non solo, Midwest Augustinians, l’ordine agostiniano dell’Illinoois a cui appartiene il nuovo Papa emergono foto di epoca successiva del religioso, ancora con Wojtyla e con Papa Benedetto XVI.

