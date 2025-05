"E' emozionante veramente" dicono le persone intervistate

Balli, cori, bandiere e tanta, tanta emozione tra i fedeli in piazza, commossi ed entusiasti per l’elezione di Prevost come nuovo Pontefice, Papa Leone XIV. “E’ emozionante veramente”, dicono alcuni fedeli arrivati dal Perù, “un’emozione grandissima per tutto il popolo peruviano”. “Siamo americani quindi per noi è emozionante”, dicono altri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata