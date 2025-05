I pennuti si sono appollaiati sul comignolo già dalla prima votazione di ieri

Un gabbiano e il suo cucciolo sono finiti al centro dell’attenzione del mondo intero, visto che hanno scelto il comignolo della Cappella Sistina per ‘assistere’ a quanto accade in Vaticano, mentre più in basso si tiene il Conclave.

I pennuti si sono appollaiati sul comignolo già dalla prima votazione di ieri.

I 133 cardinali devono scegliere il nuovo Pontefice dopo la morte di Papa Francesco, avvenuta lo scorso 21 aprile all’età di 88 anni. Dopo le votazioni, le schede vengono bruciate in una stufa speciale: il fumo nero indica che non è stata presa alcuna decisione, mentre il fumo bianco significa che è stato scelto un nuovo Papa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata