Nuova fumata nera, poco prima delle 12 di oggi, nel secondo giorno del Conclave 2025 che porterà all’elezione del nuovo Papa. Anche ieri l’esito della prima votazione, dopo una lunga giornata, è stato negativo. I 133 cardinali elettori non hanno trovato il nome del nuovo Pontefice che succederà al defunto Bergoglio. Dopo la seconda e terza votazione odierna, previste due votazioni nel pomeriggio.

11mila persone in piazza San Pietro

Numeri da record, già da questa mattina a San Pietro, dove le presenze erano 10mila nella piazza e 1000 dietro le transenne. Nella Basilica di Santa Maria Maggiore, c’erano invece 5mila fedeli, oltre 2mila nella Basilica di San Giovanni e 1250 in quella di San Paolo fuori le mura. Il flusso dei fedeli in costante aumento, che ieri sera ha raggiunto a San Pietro il picco di 50mila persone, è monitorato continuamente dalla questura di Roma.

Cardinale Re: “Auspico fumata bianca stasera”

“Auspico di trovare questa sera tornando a Roma la fumata bianca”. Lo ha detto il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, oggi a Pompei in occasione della tradizionale Supplica alla Madonna del Rosario.

Attesa per pomeriggio, al quarto scrutinio eletti 2 Papi

Dopo il nulla di fatto di questa mattina i cardinali elettori chiamati in Conclave a eleggere il 267esimo Papa torneranno al voto nel pomeriggio. Due le possibilità: un Pontefice eletto al quarto scrutinio e in questo caso ci sarebbe una ‘fumata di mezzo’ alle 17:30, o un Pontefice eletto al quinto tentativo (eventuale fumata intorno alle 19). Nella storia recente del Conclave sono stati 2 i Papi eletti al quarto scrutinio, Giovanni Paolo I nel 1978 e Benedetto XVI nel 2005. Al quinto tentativo è stato invece eletto Papa Francesco nel 2013.

La seconda fumata è nera

La seconda fumata del Conclave è nera. Il verdetto dal comignolo della Cappella Sistina, arrivato dopo la terza votazione, è uscito intorno alle 11:50, con 10 minuti di anticipo rispetto all’orario indicato. I cardinali elettori torneranno a votare nel pomeriggio.

Nessuna ‘fumata di mezzo’, si va a terzo scrutinio

Nessuna ‘fumata di mezzo’ dal comignolo della Cappella Sistina. La fumata, che sarebbe uscita solo se fosse stata bianca, era attesa dalle 10:30 in poi, ma alle 11:30 nessun segnale. Possibile che i cardinali elettori siano già al terzo scrutinio. Dalle 12 in poi dovrebbe uscire la fumata sugli scrutini del mattino.

Da registrare ieri anche il grande afflusso di fedeli che hanno atteso la fumata: secondo le stime della Questura capitolina sono stati oltre 45mila le persone che hanno orbitato in Piazza San Pietro. Delusione dopo la fumata nera da parte de fedeli che poi sono usciti con ordine dalla piazza. Tra loro anche vip come l’ex allenatore della Roma, Daniele De Rossi.

Conclave 2025, le votazioni di oggi

Dopo la prima votazione senza esito i cardinali tornano in Sistina questa mattina per due scrutini. Due le ipotesi di fumata: la prima alle 10.30 e la seconda alle 12. La fumata delle 10.30 uscirà solo in caso di elezione del Papa. In caso di fumata nera anche questa mattina i cardinali si ritroveranno poi per un altro doppio scrutinio nel pomeriggio. Anche in questo caso due ipotesi di fumata: alle 17.30 (solo se la fumata fosse bianca) o intorno alle ore 19. Il quorum per eleggere il successore di Papa Francesco è di 89 voti.

Black smoke emerged from the chimney over the Sistine Chapel at 21:00 on Wednesday evening, signalling that a first ballot has been held at the conclave and has concluded without the election of a Pope.

‘Fumata di mezzo’ solo se bianca, mai un Papa al secondo scrutinio

C’è attesa per le ore 10.30 quando dal comignolo posto sulla Cappella Sistina in Vaticano potrebbe essere uscire una fumata. Questa ‘fumata di mezzo’, che questa mattina si lega al secondo scrutinio, è prevista solo in caso di elezione del Papa. C’è da dire che nella storia recente del Conclave mai un Pontefice è stato eletto al secondo tentativo.

Negli ultimi 5 casi 3 Papi eletti al secondo giorno

Come detto, il secondo giorno di Conclave prevede 4 votazioni. Due al mattino e due al pomeriggio. Considerato quello in corso, negli ultimi 5 Conclave sono 3 i Papi eletti al secondo giorno. Nel 1978 al secondo giorno (25-26 agosto), al quarto scrutinio, fu eletto Giovanni Paolo I. Nel 2005 il secondo giorno (18-19 aprile) è stato il momento dell’elezione di Papa Benedetto XVI, anche lui al quarto tentativo. Infine Papa Francesco che, nel 2013 (12-13 marzo), è stato eletto al quinto scrutinio.

La notizia della fumata nera sui media di tutto il mondo

La fumata nera nella prima votazione del Conclave ha ovviamente avuto spazio sui media di tutto il mondo con l’immagine del comignolo della Cappella Sistina a padroneggiare su tutti i principali siti di news a cominciare dal ‘New York Times’. “Non ci si aspettava che il primo scrutinio avrebbe portato alla nomina di un pontefice”, scrive il quotidiano statunitense. Un esito scontato come sottolineato in Francia da ‘Liberation‘ che chiarisce che il nuovo Papa “non arriverà subito”. La ‘Bild‘ invece ha puntato il dito sul ritardo della fumata nera, arrivata “due ore dopo il previsto”.

