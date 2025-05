Re: "Elezione nuovo Papa è apostolo Pietro che ritorna"

In vista del Conclave 2025, ultimo evento pubblico per i 133 cardinali impegnati da oggi per eleggere il nuovo Papa. Nella Basilica di San Pietro i porporati partecipano alla Messa Pro Eligendo Romano Pontifice, il tradizionale rito che precede la prima votazione, prevista per il tardo pomeriggio di oggi.

Davanti all’altare gli occhi e gli obiettivi di telecamere e macchine fotografiche sono puntati sui favoriti come Pizzaballa, Zuppi, Tagle e Aveline. Tra i più “papabili” c’è il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin che si vede sull’altare assieme all’officiante della messa, il Decano del Collegio cardinalizio Giovanni Battista Re. Proprio Monsignor Re nell’omelia rivolge alcune parole ai porporati sul Conclave: “L’elezione di un nuovo Papa non è un semplice avvicendarsi di persone ma l’apostolo Pietro che ritorna”. Un Papa chiamato a fare “scelte di responsabilità in tempi complessi e tormentati” aggiunge.

