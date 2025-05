La messa nella basilica prima dell'inizio delle votazioni nella Cappella Sistina

E’ il giorno del Conclave. I cardinali sono arrivati nella Basilica di San Pietro per la Messa Pro Eligendo Pontifice presieduta dal Decano del Collegio cardinalizio Giovanni Battista Re. Tra i porporati Pierbattista Pizzaballa, Pietro Parolin, l’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi e il filippino Luis Tagle Poi alle 16.30 l’ingresso dei 133 elettori nella Cappella Sistina, poi il giuramento e l”Extra Omnes’. Nel tardo pomeriggio la prima votazione. Dalle 19 in poi dovrebbe uscire la prima fumata. Il quorum per eleggere il 267esimo Papa è di 89 voti.

