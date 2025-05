Cos'è l'app di scommesse che si ispira al Fantasanremo

Verso il conclave 2025 arriva in Italia il Fantapapa. Il conclave della prossima settimana per eleggere il successore di Papa Francesco come guida dei 1,4 miliardi di cattolici nel mondo è intriso di tradizioni secolari, avvolto nel segreto e, secondo i cardinali elettori, guidato dallo Spirito Santo.

Cos’è il Fantapapa

Ciò non impedisce però a un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo di scommetterci sopra, sia con vere e proprie puntate come per le squadre sportive, sia tramite giochi online ispirati al fantasy football o ai concorsi canori (come, in Italia, avviene per Sanremo con il Fantasanremo). Si chiama Fantapapa – invece dei calciatori o dei cantanti più popolari, ci sono i cardinali che parteciperanno al prossimo conclave.

Mauro Vanetti, co-creatore di Fantapapa, ha spiegato che lo sviluppatore voleva sfruttare “lo spirito di leggerezza che esiste (in Italia) nei confronti di eventi così solenni, profanandoli in modo non aggressivo”. Il sito, creato a febbraio durante il ricovero di Papa Francesco, conta già oltre 60.000 utenti registrati.

Come funziona il Fantapapa

Gli utenti scelgono 11 cardinali – come una squadra di calcio – che secondo loro hanno più possibilità di diventare il prossimo papa. Poi devono scegliere il favorito, il “capitano”: finora i più gettonati sono stati il cardinale italiano Pietro Parolin, segretario di Stato di Papa Francesco, seguito da Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, e in terza posizione il cardinale filippino Luis Antonio Tagle.

Successivamente, i giocatori elaborano una strategia di gioco, facendo previsioni su elementi sconosciuti come il nuovo nome papale – il nome scelto dal nuovo pontefice è un primo indizio delle sue priorità; Francesco, ad esempio, ha scelto il santo medievale di Assisi per il suo amore verso i poveri e l’ambiente.

Allo stesso modo, il gioco consente di indicare se il nuovo papa sarà più progressista o conservatore, in quale giorno della settimana verrà eletto e quante votazioni saranno necessarie per la sua elezione.

