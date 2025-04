Tutte le fasi del conclave, al quale partecipano 135 cardinali elettori

Oggi alle 9 la congregazione generale dei cardinali tornerà a riunirsi in Vaticano. Iniziano, di fatto, le grandi manovre che porteranno al Conclave da cui uscirà il prossimo Papa. Il Conclave da sempre simbolo di mistero e curiosità, (dal latino ‘cum clave’, ovvero, letteralmente, ‘chiuso a chiave’, sottochiave) è la riunione dei cardinali elettori che si ritrovano nella Cappella Sistina per eleggere il successore di Pietro alla morte del Papa.

Che cos’è il conclave

L’origine del Conclave risale al Duecento. Il termine è stato usato la prima volta nel 1270 quando, dopo oltre 1000 giorni di nulla di fatto, i cittadini di Viterbo, allora sede papale, rinchiusero i cardinali a chiave in modo che potessero eleggere il nuovo Papa, Gregorio X. Il primo pontefice eletto “cum clave”, cioè in un luogo chiuso al pubblico nel monastero romano di San Sebastiano sul Palatino nel 1118 fu Papa Gelasio II, nel Monastero di San Sebastiano sul Palatino, mentre proprio l’elezione papale del 1268-1271, tenutasi a Viterbo dopo la morte di Clemente IV e la successiva elezione di Gregorio X, fu la più lunga nella storia della Chiesa.

Per quanto riguarda i numeri, al momento attuale sono 135 i cardinali elettori, ovvero quelli sotto gli 80 anni. A dare un volto ‘nuovo’ al Conclave è stato proprio Francesco che ha nominato diversi cardinali, espressione del mondo del francescanesimo e delle periferie del mondo. Riduci con l’IA

Per eleggere il nuovo Papa serve la maggioranza dei 2/3 dei voti: con 135 cardinali elettori il quorum è di 90. Riduci con l’IA

Una volta entrati i cardinali elettori nella Cappella Sistina, la porta viene chiusa e nulla arriva al mondo esterno se non la ‘fumata’ dal comignolo, montato appositamente e collegato alla cosiddetta ‘Stufa del Conclave’, stufa in ghisa di forma cilindrica. La stufa ha due sportelli: uno inferiore, per accendere l’innesco, e uno superiore dove introdurre i documenti da bruciare. Su quest’ultima sono incise le date di elezione e i nomi degli ultimi sei Papi. Dopo ogni scrutinio le schede vengono bruciate per comunicare al mondo l’esito della votazione. La fumata nera comunica la mancata elezione del Papa, la fumata bianca al contrario annuncia l’avvenuta elezione una volta raggiunta la soglia necessaria. Riduci con l’IA

Le tappe del Conclave

Il primo giorno del Conclave ha luogo la Missa pro eligendo Romano Pontifice che precede l”Extra Omnes’ ovvero il momento in cui i cardinali vengono chiusi a chiave. Poi c’è una sola votazione. Dal secondo giorno il ritmo delle votazioni è di due al giorno, una al mattino e una al pomeriggio.

Dopo l’elezione il Papa è chiamato ad accettare. Dopo la sua proclamazione, il papa neoeletto si ritira nella ‘Stanza delle lacrime‘, ovvero nella sacrestia della Cappella Sistina, per indossare per la prima volta la talare bianca e i paramenti (tipicamente l’abito corale e la stola), con i quali si presenterà in pubblico dalla Loggia delle benedizioni della basilica di San Pietro. Il nome di tale luogo deriva dal fatto che, si presume, in tale stanza il neo-pontefice scoppi in lacrime per l’emozione e per il peso della responsabilità del ruolo che è chiamato a svolgere.

Nella sacrestia vengono predisposti abiti e paramenti papali di tre diverse misure, così che almeno un completo possa approssimativamente adattarsi alla taglia del nuovo eletto.

Famosa in proposito è la vicenda di Giovanni XXIII, pontefice piccolo di statura e dal fisico particolarmente robusto: per adattare alla sua persona gli abiti della misura più ampia fu necessario praticare grandi tagli alla stoffa e inserirvi delle spille da balia.

Successivamente il Papa torna nella Cappella Sistina con i paramenti papali dove si tiene la preghiera per il nuovo Pontefice e il saluto con i cardinali. Terminata questa fase arriva il momento dell’annuncio dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro che viene dato dal cardinale protodiacono. È il momento della famosa formula ‘Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam‘.

Il mondo conosce così il nuovo successore di Pietro che, dopo pochi minuti, si affaccia per un saluto. Inizialmente il cerimoniale prevedeva solo una benedizione perché le prime parole del Papa erano previste alla Messa di Intronizzazione. Fu San Giovanni Paolo II con il suo ‘Se mi sbaglio mi corrigerete’ a rompere il cerimoniale con un momento passato alla storia come è passato alla storia il ‘Buonasera’ con cui Papa Francesco si è presentato il 13 marzo del 2013 quando il mondo conobbe il Papa venuto dalla fine del mondo.

Chi sono i favoriti

I recenti conclavi hanno regalato le sorprese delle elezioni di Karol Wojtyla nel 1978 e Jorge Bergoglio nel 2013. Il conclave del 2005, invece, è stato quello che ha avuto l’esito ‘atteso’ con l’elezione di Joseph Ratzinger. Ecco alcuni tra i possibili candidati.

Matteo Maria Zuppi : Arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è considerato vicino alla linea pastorale di Francesco

: Arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è considerato vicino alla linea pastorale di Francesco Pietro Parolin : Segretario di Stato vaticano dal 2013, anche lui rappresenta una figura di continuità istituzionale rispetto a Bergoglio

: Segretario di Stato vaticano dal 2013, anche lui rappresenta una figura di continuità istituzionale rispetto a Bergoglio Robert Sarah: Come in ogni conclave, c’è la suggestione del primo Pontefice africano della storia. In questo senso uno dei favoriti del continente africano potrebbe essere lui: guineano, classe 1945, nominato da Benedetto XVI nel 2010.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata