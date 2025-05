All'appello mancano due porporati che non sono ancora arrivati a Roma. Santa Sede non commenta foto Trump vestito da Papa

In vista del Conclave 2025, che inizierà il 7 maggio alle ore 16:30, cardinali lunedì 5 maggio raddoppieranno il tempo di confronto, con due congregazioni, sia la mattina alle ore 9 che il pomeriggio alle ore 17. “I lavori a Casa Santa Marta dovrebbero concludersi il 5 maggio. I cardinali potranno entrarci da martedì sera, il 6, fino a mercoledì prima della Messa Pro Eligendo Pontificie” ha fatto sapere il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, al termine della nona congregazione dei porporati.

Mancano “un paio” di cardinali elettori all’appello, che non sono ancora arrivati a Roma. Questa mattina erano presenti “177 cardinali di cui 127 elettori e ci sono stati 26 interventi”. Negli interventi si è espressa “gratitudine per Papa Francesco per il suo servizio e per il suo impegno per la pace”. L’auspicio emerso durante la Congregazione dei cardinali è che il prossimo Papa sia “profetico e non si chiuda nel Cenacolo“. Prima della riunione un gruppo di pellegrini ha tributato un applauso al cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini.

Da Santa Sede no comment su foto Trump vestito da Papa

Nessun commento da parte della Santa Sede alla foto del Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump vestito da Papa. Il direttore della sala stampa Vaticana, Matteo Bruni, ha preferito non rispondere ai giornalisti nel corso del briefing.

