Immagine da Truth

La foto creata con l’intelligenza artificiale è stata rilanciata anche dallo stesso presidente americano

Un fotomontaggio con Donald Trump vestito da Papa è stato postato sugli account social della Casa Bianca a pochi giorni dall’inizio del conclave – al via il 7 maggio – che designerà il successore di Papa Francesco, morto il 21 aprile scorso.

L’immagine creata con l’intelligenza artificiale dell’inquilino della Casa Bianca vestito da Pontefice, con tanto di abito talare, mitra in testa, crocifisso al collo e in atto benedicente è stata condivisa dallo stesso presidente degli Stati Uniti anche sul suo account su Truth. Nell’immagine è raffigurato Trump in abito talare, con la Più volte di recente il leader di Washington ha scherzato sul fatto che essere lui stesso il prossimo papa “sarebbe la sua prima scelta”.

