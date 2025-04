L'arcivescovo di Cordoba: "Importante non perdere il cammino che ha cominciato Francesco"

Il conclave 2025 sarà il primo per il cardinale argentino Angel Sixto Rossi. “Ho paura”, ha dichiarato, scherzando coi cronisti, al suo arrivo in Vaticano per la riunione di della congregazione generale dei cardinali.

“Il desiderio è di trovare una figura che abbia il coraggio di continuare l’opera di Francesco ma con la sua individualità. Non c’è bisogno che sia uguale a Francesco ma l’importante è non perdere il cammino che ha cominciato Francesco”, ha auspicato l’arcivescovo di Cordoba, nominato cardinale da Papa Francesco nel 2023.

Tornando all’eredità del Pontefice argentino aggiunge: “Abbiamo bisogno di ciò che ci ha mostrato l’opera di Francesco. La misericordia, la vicinanza, la carità con le mani e la tenerezza. Sarà difficile trovare unità? No, perché ci sono cose grandi come l’amore e il Signore. E il popolo di Dio che è il motivo della nostra unità. Se sapremo oggi la data di inizio del conclave? Boh. Coraggio, pregate per noi”.

