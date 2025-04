Svedese, la sua storia di conversione lo rende unico

Svedese, classe 1949, il suo nome sta prendendo quota come possibile nuovo Papa. Quella del cardinale Anders Arborelius è una storia di conversione. Cresciuto come luterano protestante, si converte a 20 anni al cattolicesimo. Una delle particolarità relative ad Arborelius è che è stato il primo porporato svedese della storia dai tempi della riforma luterana e primo cardinale dei Paesi nordici europei.

I primi anni di Anders Arborelius

Nato il 24 settembre 1949 a Sorengo, un piccolo centro del Canton Ticino in Svizzera, da genitori originari della Svezia, Anders Arborelius è cresciuto nel Paese scandinavo, precisamente a Lund. È stato battezzato nella comunità luterana, ma – come lui stesso ha riconosciuto – da bambino non è mai stato molto attivo nell’ambito religioso. Ha però avuto molti contatti con la Chiesa cattolica, verso la quale ha finito per avvertire una vera e propria “attrazione”. Da qui la decisione di aderire al cattolicesimo compiuta nel 1969, all’età di 20 anni.

Maturata la sua scelta di fede, nel 1971 è entrato nell’ordine dei carmelitani scalzi: una consacrazione che lo ha segnato così tanto da rimanere profondamente legato all’abito religioso anche da vescovo. All’origine della sua vocazione carmelitana c’è il fascino spirituale di santa Teresa di Lisieux, scoperto attraverso la lettura di Storia di un’anima.

Ha studiato teologia a Bruges, in Belgio, dove ha anche preso i voti perpetui. E poi ha perfezionato la preparazione alla Pontificia facoltà teologica Teresianum di Roma. Uomo di grande cultura – ha anche una laurea in lingue moderne (inglese, spagnolo e tedesco) conseguita all’università di Lund – è divenuto sacerdote l’8 settembre 1979 a Malmoe. Quindi ha vissuto a lungo nel convento carmelitano di Norraby, presso il comune di Svalov, nel sud della Svezia.

Vescovo, poi cardinale

Dopo circa 20 anni di vita monastica, il 17 novembre 1998 Giovanni Paolo II lo ha nominato vescovo di Stoccolma. A conferigli l’ordinazione episcopale il successivo 29 dicembre, nella cattedrale di Sant’Enrico, è stato il suo predecessore, monsignor Hubertus Brandenburg, che già lo aveva ordinato sacerdote.

Tra il 2005 e il 2015 è stato presidente della Conferenza episcopale della Scandinavia. Attualmente ne è vicepresidente. È stato inoltre membro della commissione di presidenza del Pontificio consiglio per la famiglia tra il 2002 e il 2009 e consultore del Pontificio consiglio per i laici dal 21 gennaio 2014.Una priorità di Anders Arborelius è la continua ricerca di nuove strade per “essere Chiesa in una situazione minoritaria, proclamare il Vangelo e aiutare i fedeli a crescere nella santità anche in un ambiente come il nostro, dove però c’è molta apertura e interesse per la vita spirituale”.

In questa prospettiva è stata un vero e proprio punto di svolta la visita di Papa Francesco in Svezia, il 31 ottobre e il 1º novembre 2016, per la commemorazione ecumenica del quinto centenario della riforma luterana e per incontrare la comunità cattolica.

Da Papa Francesco è stato creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 28 giugno 2017, del Titolo di Santa Maria degli Angeli.

