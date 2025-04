Di prima mattina lunghe code di fedeli in Vaticano

Di prima mattina lunghe code di fedeli in Vaticano per accaparrarsi un posto alla cerimonia funebre di Papa Francesco. L’apertura dei varchi era prevista alle 5.30: a quell’ora le code erano già lunghissime e la presenza massiccia di persone ha creato non pochi problemi al passaggio dei mezzi di soccorso.

La cerimonia inizierà alle 10, poi il corteo funebre fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata