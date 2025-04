Le immagini delle esequie celebrate in Piazza San Pietro davanti ai leader di tutto il mondo

La messa in Piazza San Pietro davanti ai leader di tutto il mondo e oltre 200mila fedeli. In Vaticano si sono celebrati i funerali di Papa Francesco, che sintetizziamo qui in 10 foto. La bara con il corpo del Pontefice sul sagrato, l’omelia pronunciata dal cardinale Giovanni Battista Re, le lacrime del presidente argentino Milei alla fine della funzione e il corteo funebre fino a Santa Maria Maggiore, sono alcuni dei momenti che hanno segnato questo evento storico.

Sul sagrato della Basilica di San Pietro, 160 delegazioni straniere e tanti capi di Stato e di Governo: da Meloni e Mattarella per l’Italia fino al presidente francese Macron, il principe William del Regno Unito e i reali spagnoli. Presente anche il presidente americano Donald Trump, che ha tributato un momento di raccoglimento davanti al feretro di Bergoglio insieme alla first lady Melania, e il suo predecessore Joe Biden con la moglie Jill.

