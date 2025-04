In corso dall'alba gli ultimi preparativi

Tutto pronto per i funerali di Papa Francesco oggi, 26 aprile, alle 10, sul sagrato della Basilica di San Pietro in Vaticano, a Roma. Partirà poi il corteo funebre per la Basilica di Santa Maria Maggiore per la sepoltura. In corso dall’alba gli ultimi preparativi: dall’aspirapolvere alla sistemazione dei tappeti, mentre i fedeli intanto iniziano ad arrivare.

