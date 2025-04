La città è blindata da giorni

Lunghe code in via della Conciliazione in Vaticano, a Roma, per assistere alle esequie di Papa Francesco. I funerali si tengono oggi, 26 aprile, a partire dalle 10. Poi il corteo funebre verso la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove, per volere di Bergoglio, sarà sepolto.

La città è blindata da giorni per l’arrivo di centinaia di migliaia di fedeli e pellegrini e di decine di capi di Stato stranieri. Tra loro anche Zelensky, Trump e Biden.

