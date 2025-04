La bara di Bergoglio esposta nella Basilica di San Pietro, sabato i funerali

Dopo il rito della traslazione della salma di Papa Francesco dalla Domus di Santa Marta alla Basilica di San Pietro, alle 11 è stata aperta la camera ardente. Sono migliaia i pellegrini e i fedeli previsti per i tre giorni di omaggio al Pontefice prima del funerale di sabato. In centinaia già dalla mattina sono in coda per potere vedere la bara aperta di Francesco e avere qualche secondo di raccoglimento.

C’è chi si trova a Roma dal Messico per il Giubileo dell’adolescenza e approfitta dell’occasione storica e chi dall’Italia ha scelto di venire apposta. “Sono stata tante volte nella Basilica ma stavolta viene proprio dal cuore. Era doveroso essere qui oggi, è come rendere omaggio a un parente vicino”, dice una signora in coda in Via di Porta Angelica, sul lato destro del colonnato. “Sono qui perché abbiamo pregato tanto Papa Francesco durante un momento non piacevole in famiglia. Era giusto essere qui oggi”, racconta una ragazza siciliana che vive a Roma. Il ricordo più sentito di chi è in fila è la vicinanza agli ultimi, agli immigrati, ai poveri del Papa. Un Papa per tutti, come dichiara una suora: “È stato un Papa per i poveri e per i ricchi. Per tutti. Non faceva distinzioni”.

