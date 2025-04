La scomparsa del Pontefice in apertura delle homepage dei media on line nel mondo

La morte di Papa Francesco irrompe sui siti di informazione internazionali. Dalla Cnn alla Bbc, passando per la Faz e Le Monde fino ad al Jazeera, la scomparsa di Bergoglio campeggia sulle home page delle versioni on line dei media in tutto il mondo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata