Ieri, 20 aprile, si è affacciato durante l'Urbi et Orbi e poi ha fatto un giro in Papa Mobile

È morto a Pasquetta, 21 aprile 2025, Papa Francesco. Il Santo Padre si è spento nel giorno di Pasquetta all’età di 88 anni. “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre”, ha annunciato Sua Eminenza, il cardinale Kevin Joseph Farrell. “La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino”, ha aggiunto il prelato.

L’ultima apparizione in pubblico del pontefice proprio il giorno prima, nella domenica di Pasqua, in Piazza San Pietro. Nel suo ultimo discorso, letto dall’arcivescovo Diego Ravelli, Papa Francesco ha lanciato un appello per la pace in Congo e in altri Paesi africani e per l’assistenza al popolo del Myanmar. Il pontefice è apparso sul balcone della loggia che sovrasta l’ingresso della Basilica di San Pietro per più di 20 minuti e ha impartito la benedizione apostolica in latino, appena terminata la messa di Pasqua.

