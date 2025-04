Il pontefice accolto da grida e applausi, poi la benedizione

Papa Francesco ha visitato oggi, in occasione del Giovedì Santo, il carcere di Regina Coeli a Roma e ha incontrato decine di detenuti: un appuntamento tradizionale del periodo pasquale per il pontefice, per trascorrere il Giovedì Santo tra i meno fortunati, nonostante sia ancora in convalescenza. Il corteo di automobili con a bordo Francesco è entrato nel carcere, nel quartiere Trastevere a Roma, poco prima delle 15, e se ne è andato circa 20 minuti dopo. Il Papa ha incontrato circa 70 detenuti. In passato proprio qui Francesco ha eseguito il rituale della lavanda dei piedi di 12 persone, per rievocare il gesto di umile servizio di Cristo di lavare i piedi dei 12 apostoli prima della sua crocifissione.

