La battuta del Pontefice: "Quando comandano le donne le cose vanno"

Papa Francesco ha incontrato nelle sale dietro l’Aula Paolo VI i vertici e il personale dell’ospedale Gemelli, dell’Università Cattolica e della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano. In totale circa 70 persone, che lo hanno assistito durante i giorni del ricovero il mese scorso. Dopo alcune parole di saluto del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gemelli, Daniele Franco, e gli auguri per la Pasqua e il recupero della sua salute, il Papa ha rivolto un ringraziamento a tutti, assicurando la sua preghiera per ciascuno, e chiedendola per sé: “Grazie per il servizio in ospedale, molto buono, continuate così!”, ha detto il Santo Padre. Papa Francesco ha poi salutato e ringraziato individualmente i presenti, a cominciare dalla rettrice dell’Ateneo, Elena Beccalli, alla quale ha rivolto una battuta: “Grazie a lei, che è così forte: quando comandano le donne le cose vanno“. L’incontro è durato circa 20 minuti.

