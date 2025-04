Il Pontefice ora riesce a stare senza ossigeno "per lunghi periodi". La processione del Venerdì Santo sarà guidata dal cardinale Reina

Ancora miglioramenti per la salute di Papa Francesco. La sala stampa della Santa Sede fa sapere che le sue condizioni sono “in miglioramento dal punto di vista motorio e respiratorio. Migliora anche la voce“. Bergoglio, si fa sapere ancora, “ha incontrato alcuni superiori della curia” e “ha preparato le meditazioni” della Via Crucis del Venerdì Santo in programma al Colosseo.

Papa Francesco riesce a restare senza ossigeno “per lunghi periodi”

In merito all’uso dell’ossigeno la sala stampa sottolinea che il Papa riesce a restarne senza per “lunghi periodi”. Gli alti flussi restano solo “per uso terapeutico e, all’occorrenza, di notte”.

La Via Crucis sarà guidata dal cardinale Reina

Per quanto riguarda gli eventi della Settimana Santa il Papa “ha delegato a presiedere la celebrazione della messa del Crisma, di Giovedì mattina, il cardinal Domenico Calcagno, presidente emerito dell’Apsa”. Bergoglio ha inoltre delegato per la funzione del Venerdì Santo del pomeriggio il cardinale Claudio Gugerotti, Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali. “La via Crucis – spiega la sala stampa della Santa Sede – sarà presieduta dal cardinale Reina“.

Il Pontefice ha ripreso le udienze quotidiane

Nella giornata di ieri, lunedì, il Pontefice aveva ripreso le udienze quotidiane, un ulteriore segnale del miglioramento delle sue condizioni di salute all’indomani dell’apparizione a sorpresa in piazza San Pietro per la Domenica delle Palme tra i fedeli senza i naselli per l’ossigeno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata