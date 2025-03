Si attende in serata un nuovo bollettino medico sullo stato di salute del Pontefice

Ventisettesimo giorno al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale. Il Pontefice, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, “ha trascorso una notte tranquilla“. In serata si attende un nuovo bollettino medico sullo stato di salute del Santo Padre dopo che ieri, martedì, sono stati rilevati “lievi miglioramenti in un quadro complesso“.

“Il #Papa ha trascorso una notte tranquilla”. Lo comunica stamani, 12 marzo, la Sala Stampa della Santa Sede nell’aggiornamento sul Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio.https://t.co/A2GLmJNWLP — Vatican News (@vaticannews_it) March 12, 2025

Il Papa ha partecipato agli esercizi spirituali

Questa mattina il Santo Padre ha partecipato agli esercizi spirituali in collegamento con la Curia dalla sua stanza in ospedale. Subito dopo ha ripreso le terapie e la fisioterapia, come riferito dalla Sala Stampa Vaticana, che ha annunciato un ulteriore aggiornamento medico in serata.

Nessuna ipotesi sul ritorno a Santa Marta

La nota ufficiale si sofferma anche sulla durata della degenza del Pontefice. “Non vi è ancora un’ipotesi precisa sul rientro di Papa Francesco a Santa Marta: i medici, infatti, preferiscono non indicare tempistiche definitive, data la complessità del quadro clinico”.

Le preghiere dei fedeli

Intanto, continuano i momenti di preghiera per la salute del Papa. Oggi, alle 18, il cardinale George Jacob Koovakad, prefetto del Dicastero per il Dialogo Interreligioso, guiderà la recita del Rosario nell’Aula Paolo VI in Vaticano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata