Papa Francesco ha iniziato oggi il suo 22esimo giorno di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma. Il Santo Padre ha trascorso una notte tranquilla e si è svegliato poco dopo le 8. Lo riferisce la Sala Stampa Vaticana nel consueto aggiornamento in merito alla salute di Bergoglio. Fuori dal nosocomio romano alcuni fedeli in preghiera ma soprattutto tanti messaggi di vicinanza depositati per il Papa vicino alla statua di Giovanni Paolo II.

