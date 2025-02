Settimo giorno di ricovero per il Santo Padre affetto da polmonite bilaterale. Proseguono terapie e attività lavorative

“La notte è trascorsa serena, il Papa si è alzato e ha fatto colazione in poltrona“. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede in un aggiornamento sulle condizioni di Papa Francesco che oggi inizia il settimo giorno di ricovero al Gemelli.

Nella serata di mercoledì, la sala stampa della Santa Sede ha raccontato di un “lieve miglioramento” in particolare “degli indici infiammatori” in un contesto stazionario. Dalla sua stanza del Policlinico romano Bergoglio continua a dedicarsi alle attività lavorative con i suoi più stretti collaboratori. Già in mattinata erano filtrati segnali di ottimismo perché, autorevoli fonte della Santa Sede, avevano raccontato di un Bergoglio che si era alzato e, soprattutto, avevano raccontato di un cuore capace di reggere “molto bene”.

Il pontefice ha incontrato anche la premier, Giorgia Meloni. Una visita privata che, a quanto si apprende, è durata 20 minuti, tra le 15.10 e le 15.30. “Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo – ha detto la premier – Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo”. Meloni ha portato a Francesco gli auguri di pronta guarigione, a nome del Governo e dell’intera Nazione.

Prosegue terapia e attività lavorative

“Papa Francesco prosegue la terapia e le attività lavorative“. Lo si apprende da fonti del Vaticano. Le condizioni di Bergoglio, al settimo giorno di ricovero all’ospedale Gemelli, restano stazionarie con un lieve miglioramento mostrato delle analisi del sangue. Nel tardo pomeriggio si attende un nuovo bollettino di aggiornamento sulle condizioni del Pontefice.

