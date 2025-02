Si tratta di "normali accertamenti" e non ci sono particolari preoccupazioni, fanno sapere dal Vaticano

Papa Francesco è arrivato intorno alle 11 al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Si tratta di “normali accertamenti” e non ci sono particolari preoccupazioni. Questa mattina, si aggiunge, il Papa ha tenuto “tranquillamente” le udienze programmate. Resta da capire se Bergoglio sarà presente agli eventi del Giubileo degli Artisti. Qualche giorno fa Bergoglio durante un’omelia si era dovuto interrompere lamentando la manca di “respiro”. Stamattina il Pontefice aveva anche incontrato il premier slovacco Robert Fico. Un incontro durato mezz’ora: tra i temi le guerre in Ucraina e Gaza

Annullati impegni fino a lunedì

Non ci sarà la visita di Papa Francesco a Cinecittà di lunedì nella quale avrebbe incontrato gli artisti per Giubileo degli Artisti e del mondo della Cultura. Lo rende noto la sala stampa vaticana precisando che a seguito del ricovero di Papa Francesco, l’udienza giubilare di domani, 15 febbraio, è stata annullata. La messa in occasione del Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura, di domenica 16 febbraio, sarà invece presieduta dal cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, mentre l’incontro con gli artisti, previsto per lunedì a Cinecittà, è stato annullato “a causa dell’impossibilità del Papa a parteciparvi”.

Un ricovero di qualche giorno

Papa Francesco potrebbe essere ricoverato qualche giorno al Gemelli. Bergoglio è ricoverato per “accertamenti” e le cure della bronchite di cui soffre da alcuni giorni e che lo ha costretto a rinunciare alla lettura delle catechesi delle ultime due udienze del mercoledì e dell’omelia della Messa del Giubileo delle Forze Armate. Il Papa ha finora voluto sempre essere presente rispettando la sua agenda.

Papa Francesco, Cei: “Preghiamo per lui”

“Auguriamo al Santo Padre pronta guarigione e ci uniamo in preghiera per lui’. Lo scrive la Cei, Conferenza episcopale italiana, sull’account Instagram dopo la notizia del ricovero di Papa Francesco al Gemelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata