“Mi scuso e chiedo al maestro di continuare la lettura, ho difficoltà nel respiro”. Lo ha detto Papa Francesco interrompendosi durante la lettura della sua omelia alla messa per il Giubileo delle Forze armate, di polizia e di sicurezza in piazza San Pietro. Il testo dell’omelia è stato dato all’arcivescovo Diego Giovanni Ravelli, maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, che ne ha dato lettura in luogo del pontefice, apparso visibilmente provato. A causa di una bronchite da cui è stato affetto nei giorni scorsi, il Papa ha tenuto le udienze venerdì 7 e sabato 8 a Casa Santa Marta.

