Tutte le celebrazioni, dal 24 dicembre al 6 gennaio 2026

Sono già migliaia le persone che, in queste ore, si stanno recando in Piazza San Pietro in Vaticano a poche ore dall’apertura della Porta Santa, prevista per le ore 19, che segnerà l’inizio del Giubileo 2025. Numerosi i presidi di sicurezza lungo le principali vie d’accesso alla Piazza in particolare via Ottaviano e via della Conciliazione, con un imponente spiegamento di polizia, carabinieri, guardia di finanza e agenti della polizia locale. Grandi classici e prime volte, e in mezzo momenti pensati per temi di stretta attualità per far passare il messaggio che “la Speranza non delude mai”. Il Giubileo 2025 sarà composto da tanti grandi eventi ma anche da tantissimi momenti più ‘piccoli’.

L’apertura delle porte sante

il 24 dicembre a San Pietro

il 26 dicembre nel carcere di Rebibbia (questa è una Porta speciale voluta dal Papa)

nel carcere di (questa è una Porta speciale voluta dal Papa) il 29 dicembre a San Giovanni in Laterano (giorno in cui si aprirà il Giubileo nelle Chiese Particolari)

a (giorno in cui si aprirà il Giubileo nelle Chiese Particolari) il 1 gennaio a Santa Maria Maggiore

a il 5 gennaio a San Paolo Fuori le Mura.

Gli eventi mese per mese

Il calendario è poi ricco di tanti momenti dedicati. Ecco i principali, mese per mese.

Nel mese di gennaio , mese in cui tra l’altro si celebra la Parola di Dio, quello dedicato al mondo della comunicazione (24-26 gennaio).

, mese in cui tra l’altro si celebra la Parola di Dio, quello dedicato al mondo della comunicazione (24-26 gennaio). A febbraio i grandi eventi giubilari interesseranno le forze armate (8-9), gli artisti (15-18) e i diaconi (21-23).

i grandi eventi giubilari interesseranno le forze armate (8-9), gli artisti (15-18) e i diaconi (21-23). A marzo (8-9) si celebrerà il Giubileo dei Volontari.

(8-9) si celebrerà il Giubileo dei Volontari. Ad aprile (5-6) il Giubileo degli ammalati. Una delle date più attese è il 27 aprile, giorno in cui sarà canonizzato il Venerabile Carlo Acutis . Un momento che si terrà nell’ambito del Giubileo degli adolescenti (25-27 aprile). Sempre ad aprile (28-29) è in programma il Giubileo delle persone con Disabilità.

(5-6) il Giubileo degli ammalati. Una delle date più attese è il 27 aprile, giorno in cui sarà canonizzato il Venerabile . Un momento che si terrà nell’ambito del Giubileo degli adolescenti (25-27 aprile). Sempre ad aprile (28-29) è in programma il Giubileo delle persone con Disabilità. Dall’1 al 4 maggio ci sarà il Giubileo dei Lavoratori, dal 4 al 5 quello degli Imprenditori e dal 10 all’11 quello delle Bande Musicali. Maggio sarà un mese intenso che vedrà anche il Giubileo delle Chiese Orientali (12-14), delle Confraternite (16-18) e delle famiglie (30 maggio-1 giugno).

ci sarà il Giubileo dei Lavoratori, dal 4 al 5 quello degli Imprenditori e dal 10 all’11 quello delle Bande Musicali. Maggio sarà un mese intenso che vedrà anche il Giubileo delle Chiese Orientali (12-14), delle Confraternite (16-18) e delle famiglie (30 maggio-1 giugno). A giugno (7-8) il Giubileo delle Associazioni, il 14 e 15 il Giubileo dello Sport e poi in mezzo il 9 quello della Santa Sede. Dal 23 al 27 giugno spazio poi al Giubileo dei Seminaristi, dei Vescovi, dei Sacerdoti e dei Governanti.

(7-8) il Giubileo delle Associazioni, il 14 e 15 il Giubileo dello Sport e poi in mezzo il 9 quello della Santa Sede. Dal 23 al 27 giugno spazio poi al Giubileo dei Seminaristi, dei Vescovi, dei Sacerdoti e dei Governanti. Ci sarà poi il primo Giubileo degli Influencer cattolici e dei missionari digitali (28-29 luglio ).

). A seguire 28 luglio-3 agosto il Giubileo dei Giovani. In questo ambito sarà canonizzato il Beato Pier Giorgio Frassati.

il Giubileo dei Giovani. In questo ambito sarà canonizzato il Beato Pier Giorgio Frassati. Tra le date autunnali da segnalare il Giubileo dei Migranti che si terrà il 4 e il 5 ottobre ;

; il giubileo dei Poveri il 16 novembre ;

; il giubileo dei Detenuti il 15 dicembre.

Chiusura della Porta Santa il 6 gennaio 2025

Ultimo grande evento la chiusura della Porta Santa il 6 gennaio 2026. Grandi eventi, ma non solo. Il pellegrinaggio alla Porta Santa sarà organizzato dalle varie diocesi presenti nel mondo con appuntamenti dedicati. Per iscriversi ai pellegrinaggi sul sito ufficiale del Giubileo è aperta un’area riservata. Sul canale Youtube ufficiale del Giubileo 2025, iubilaeum2025, sono disponibili due video tutorial che spiegano in maniera accurata la procedura d’iscrizione. In caso di gruppi superiori a 60 persone sarà poi necessario mettersi in contatto con l’organizzazione per un ulteriore passaggio.

Per apertura Porta Santa attese presenze Meloni e Fontana

Alla cerimonia di apertura della Porta Santa di stasera, è attesa la presenza di diverse autorità civili e religiose. Tra i presenti anche la premier, Giorgia Meloni, e il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

