Una preghiera privata sulle tombe dei bambini, poi la stretta di mano con il sindaco Roberto Gualtieri e l’accoglienza tra applausi e ‘Viva il Papa!’. Papa Francesco è arrivato al cimitero Laurentino di Roma per la Messa del 2 Novembre in ricordo de Defunti. Prima della celebrazione, il Pontefice si è soffermato, come già nel 2018, nel ‘Giardino degli Angeli’ dedicato alla sepoltura dei bambini mai nati.

