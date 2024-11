Il Pontefice al cimitero Laurentino di Roma per la messa in ricordo dei defunti

Una preghiera privata sulle tombe dei bambini, poi la stretta di mano con il sindaco Roberto Gualtieri e l’accoglienza tra applausi e ‘Viva il Papa!’. Papa Francesco si è recato stamattina al cimitero Laurentino di Roma per la Messa del 2 Novembre in ricordo de Defunti. Prima della celebrazione, il Pontefice si è soffermato, come già nel 2018, nel ‘Giardino degli Angeli’ dedicato alla sepoltura dei bambini mai nati.

Nessuna omelia ma solo preghiera e meditazione in silenzio per la Messa dei Defunti da parte di Papa Francesco. La celebrazione del 2 Novembre si sta svolgendo al cimitero Laurentino di Roma, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri. Al suo arrivo il Pontefice ha fatto visita al Giardino degli angeli, l’area dedicata alla sepoltura dei bambini, anche quelli ‘mai nati’, per una preghiera privata sulle loro tombe.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata