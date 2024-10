L'ex generale e politico americano in visita a Roma

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco durante una visita a Roma. Austin ha dichiarato che ci sono prove che la Corea del Nord abbia inviato truppe in Russia. Il capo dell’intelligence della Corea del Sud ha informato i legislatori che circa 3.000 soldati nordcoreani si trovano in Russia per ricevere addestramento su droni e altri equipaggiamenti prima di essere dispiegati nei campi di battaglia in Ucraina. Parlando con i giornalisti durante la sua visita a Roma, Austin ha detto: “Cosa stanno facendo esattamente? È da vedere. Queste sono cose che dobbiamo chiarire,” secondo un video pubblicato dal Washington Post. Austin ha aggiunto che, se le truppe nordcoreane dovessero unirsi alla guerra in Ucraina a fianco della Russia, sarebbe “una questione molto, molto seria”, con impatti sia in Europa sia nella regione indo-pacifica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata