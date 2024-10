Germania convoca l'incaricato d'affari di Pyongyang

Il direttore del National Intelligence Service (Nis) della Corea del Sud, Cho Tae-yong, ha affermato che la Corea del Nord ha inviato altri 1.500 soldati in Russia per sostenere lo sforzo bellico di Mosca nella guerra contro l’Ucraina. La scorsa settimana, il National Intelligence Service (Nis) sudcoreano aveva confermato che Pyongyang aveva già inviato 1.500 forze operative speciali in Russia. Secondo Cho, Pyongyang intende inviare un totale di 10.000 soldati in Russia entro dicembre.

La Germania convoca l’incaricato d’affari nordcoreano

Il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l’incaricato d’affari nordcoreano per chiedere chiarimenti sulle notizie di un possibile sostegno militare di Pyongyang alla Russia nella guerra contro l’Ucraina. “Se le notizie sui soldati nordcoreani in Ucraina sono vere e la Corea del Nord sta sostenendo con le sue truppe la guerra di aggressione russa in Ucraina, ciò sarebbe grave e costituirebbe una violazione del diritto internazionale“, ha dichiarato il ministero degli Esteri tedesco, aggiungendo di aver “convocato oggi l’incaricato d’affari nordcoreano”. “Il sostegno della Corea del Nord alla guerra di aggressione della Russia costituisce una minaccia diretta alla sicurezza della Germania e all’ordine di pace europeo”, ha dichiarato ancora il ministero degli Esteri tedesco.

Kiev, Pyongyang ha chiesto a Mosca tecnologia nucleare

La Corea del Nord ha inviato missili e uomini in Russia per combattere nella guerra contro l’Ucraina. In cambio, ha chiesto a Mosca la tecnologia per le armi nucleari tattiche. Lo afferma il capo della direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino Kyryll Budanov, secondo quanto riportato dall’Economist. Secondo lui, la Russia sta aiutando la Corea del Nord ad aggirare le sanzioni e a “rafforzare” il suo potenziale nucleare. Budanov ritiene che Mosca stia trasferendo a Pyongyang alcune tecnologie per armi nucleari tattiche a bassa potenza e sistemi di lancio di missili sottomarini.

