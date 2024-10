In occasione della funzione Eucaristica in conclusione del Sinodo

Sarà svelato ufficialmente il 27 ottobre, in occasione della funzione Eucaristica che Papa Francesco terrà in conclusione del Sinodo, dopo i lavori di restauro, il Baldacchino del Bernini dell’altare centrale della Basilica di San Pietro in Vaticano. L’annuncio è stato dato dall’Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, cardinale Mauro Gambetti: “Si tratta una data significativa per tante ragioni – ha affermato Gambetti – Il 27 ottobre ci sarà la conclusione del Sinodo e Papa Francesco terrà la celebrazione eucaristica conclusiva. 27 ottobre è però anche una data di pace perché richiama l’incontro interreligioso voluto da San Giovanni Paolo II del 1986 ad Assisi”. Gambetti ha poi rimarcato come “il Papa ha visto i lavori e ha apprezzato molto. Stiamo camminando verso il Giubileo con speranza e sono convinto che qualcosa accadrà. Inoltre ai piedi del Baldacchino sarà esposta la cattedra di San Pietro”. Anche questa oggetto di lavori di restauro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata