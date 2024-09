Alla grande Messa del Pontefice nel Paese asiatico hanno partecipato circa 300mila persone

“Le donne sono la cosa più importante nella Chiesa. Perché si prendono cura dei più bisognosi. Li curano. Li accompagnano. Sono appena tornato dalla visita a una bellissima casa di cura per i più poveri, i più bisognosi. Sorelle, siate madri del popolo di Dio”. Così Papa Francesco nel corso della grande messa tenuta a Timor Est, dove si trova in visita. La messa si è svolta nello stesso campo in cui Giovanni Paolo II celebrò una liturgia storica durante la lotta della nazione per l’indipendenza dall’Indonesia e secondo il Vaticano hanno partecipato circa 600.000 persone, ovvero quasi la metà della popolazione del Paese.

