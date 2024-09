Il Pontefice si è recato nello stesso campo in cui San Giovanni Paolo II celebrò una liturgia storica durante la lotta della nazione per l'indipendenza dall'Indonesia

Decine di migliaia di timoresi orientali si sono riversati verso un parco sul mare per la grande messa di Papa Francesco, tenutasi nello stesso campo in cui San Giovanni Paolo II celebrò una liturgia storica durante la lotta della nazione per l’indipendenza dall’Indonesia.

Timor Est, noto anche come Timor-Leste, rimane uno dei Paesi più poveri, con circa il 42% dei suoi 1,3 milioni di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà, secondo il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite.

