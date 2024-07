Il Pontefice al Luna Park di Piazza della Stazione Vecchia

Una visita lontana da telecamere e fotografi quella di Papa Francesco nel pomeriggio al Luna Park di Piazza della Stazione Vecchia a Ostia. Un’ora di incontro del Santo Padre tra le 15 e le 16 con le famiglie dei giostrai, i lavoratori del settore e alcuni abitanti della frazione balneare di Roma. A fare da tramite con il Vaticano Suor Geneviève Jeanningros che da anni vive tra le roulotte dei giostrai di Ostia: “Una gioia enorme per tutti i nostri amici. Dalle fiere al circo, sanno che Papa Francesco li ama”. Al centro della visita la benedizione della statua della “Beata Vergine Maria Protettrice dello spettacolo viaggiante e del circo” fatta costruire dai giostrai proprio in mezzo ai giochi. “Tre anni fa non è stato possibile benedire la statua per colpa del Covid ma Papa Francesco stavolta ha voluto essere” spiega il giostraio Valerio Neri. Durante la visita al Luna Park Papa Francesco ha incontrato le famiglie di giostrai e soprattutto i bambini e ragazzi di questo microcosmo a cui ha regalato un rosario ciascuno. “Ci ha fatto questo bellissimo regalo e penso che ce lo terremo tutta la vita” dice il giovanissimo giostraio di famiglia Valentino Spinelli con il dono del Papa appeso al collo.

