L'auspicio al termine dell'Angelus in piazza San Pietro

“Che le Olimpiadi, secondo la tradizione, siano una occasione per stabilire la tregue nelle guerre“. È l’auspicio espresso da Papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. “Lo sport ha la grande forza sociale di unire pacificamente persone e culture diverse – ha affermato – Auspico che questo evento possa essere un segno del mondo inclusivo che vogliamo costruire e che gli atleti, con la loro testimonianza sportiva, siano modelli di pace e per i giovani”.

