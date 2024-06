Il Santo Padre ha chiesto la fine della guerra e la liberazione degli ostaggi israeliani

Papa Francesco ha riunito nei Giardini Vaticani gli ambasciatori alla Santa Sede di Israele, Raphael Schutz, e Palestina, Issa Kassissieh, per un momento di preghiera. Il Santo Padre ha chiesto la fine della guerra a Gaza lanciando un nuovo appello per la pace. “Penso a quanto sia urgente che dalle macerie di Gaza si levi finalmente la decisione di fermare le armi e, perciò, chiedo che ci sia un cessate il fuoco; penso ai familiari e agli ostaggi israeliani e chiedo che siano liberati il prima possibile” ha detto il pontefice. L’incontro è andato in scena a dieci anni dall’invocazione della pace in Terra Santa quando Bergoglio invitò in Vaticano gli ormai ex presidenti israeliano e palestinese Shimon Peres e Abu Mazen e tra i due ci fu un abbraccio e una stretta di mano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata