Intanto milizie filo Iran rivendicano lancio droni contro il territorio dello Stato ebraico

Prosegue l’attività militare israeliana nella Striscia di Gaza nell’ambito del conflitto contro Hamas. Almeno sei persone sarebbero state uccise e diverse altre ferite nel bombardamento israeliano che ha colpito una casa nel campo profughi di Bureij, nel centro di Gaza. Lo riferisce Al Jazeera. Secondo il media quatarino negli attacchi lanciati a partire da venerdì sera droni israeliani avrebbero colpito nel quartiere Zeitoun e anche l’ospedale kuwaitiano di Rafah avrebbe preso dopo fuoco dopo essere stato bombardato. IN AGGIORNAMENTO

09:00 Milizie filo Iran rivendicano lancio droni contro Israele

Secondo quanto riferisce il Times of Israel milizie filo-iraniane avrebbero rivendicato questa mattina la responsabilità degli attacchi con i droni contro Israele. Un missile a pilotaggio da remoto ha colpito in un’area aperta nel nord del Paese

08:00 Idf, drone sospetto caduto su Alture del Golan

Gli allarmi di sospetta infiltrazione di droni suonati questa mattina nelle Alture del Golan settentrionali sono stati attivati da un “bersaglio aereo sospetto”, che ha colpito un’area aperta. Lo hanno riferito la Forze di difesa israeliane (Idf), come riporta Times of Israel. I militari hanno affermato che non ci sono feriti e l’incidente è oggetto di ulteriori indagini. Nel frattempo, le sirene dei razzi che hanno suonato a Safed erano falsi allarmi, ha aggiunto l’Idf.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata