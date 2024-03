Si tratta di un passaggio della Via Crucis di Bergoglio

“Gesù, tanti seguono il barbaro spettacolo della tua esecuzione e, senza conoscerti e senza conoscere la verità, emettono giudizi e condanne, gettando su di te infamia e disprezzo”. Lo afferma Papa Francesco, nelle meditazioni scritte per la via Crucis di questa sera al Colosseo: “Accade anche oggi, Signore, e non serve nemmeno un macabro corteo: basta una tastiera per insultare e pubblicare sentenze“.

